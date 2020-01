Corsport: Udinese, novità Barak – Nestorovski

Il punto del Corriere dello Sport sull’Udinese che va a Torino contro la Juve per la Coppa Italia:

Oltretutto domenica i friulani saranno ospiti del Milan che dà chiari segnali di risveglio dopo aver ritrovato un vecchio condottiero, Ibrahimovic, per cui l’impegno contro i ritrovati rossoneri si annuncia estremamente difficile. Stasera i vigilati speciali saranno Barak che è stato uno dei protagonisti della vittoria dei bianconeri il 4 dicembre nei sedicesimi contro il Bologna trovando anche il gol che inseguiva da un anno e mezzo, anche se il ceco non è annunciato ancora al cento per cento come brillantezza risentendo della lunga inattività per un problema alla schiena della passata stagione; soprattutto Nestorovski, uno dei più sacrificati sinora che scalpita per trovare spazio, per conquistarsi il posto in pianta stabile. Il macedone dovrebbe fare coppia con Lasagna a meno che Gotti non decida di dare fiducia a Teodorczyk che sinora di spazio ne ha avuto meno dell’altro attaccante e quindi cambiare entrambi i componenti del binomio offensivo sceso in campo contro il Sassuolo. Torna a tempo pieno pure Jajalo, ma Mandragora dovrebbe essere riconfermato anche se nel ruolo di mezzala lasciando quello di mediano metodista al compagno. (…)