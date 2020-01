Gazzetta: L’Udinese blinda la fascia sinistra

Il punto sul mercato bianconero sulle pagine della Gazzetta.

Missione compiuta. L’Udinese aveva bisogno di un altro uomo di fascia sinistra. Uno che potesse coprire le spalle al sorprendente svedese Ken Sema che sta disputando un bel campionato. Ed ecco il previsto ritorno a casa di Marvin Zeegelaar, classe 90’, olandese. Che va a infoltire ancora di più la colonia orange in Friuli di cui già fanno parte Bram Nuytinck (difensore rilanciato da Gotti) l’esterno Hidde Ter Avest e (solo per nascita perché ha scelto la Nigeria come nazionale) e l’altro difensore William Troost-Ekong.

Fasce coperte

Esterno sinistro, il classico «quinto», Zeegelaar, 29 anni, stavolta torna a Udine a titolo definitivo. Prenderà la maglia numero 77. Aveva giocato 12 buone partite nella passata stagione, prima con Nicola e poi con Tudor. Ma poi aveva preferito restare al Watford per provare a giocarsi le sue carte in Premier League. Così dalla squadra che Gino Pozzo ha in Inghilterra in Friuli è arrivato Sema. Ma per il globetrotter Zeegelaaar (che è cresciuto all’Ajax, in Spagna, ma è stato pure in Portogallo e in Turchia) l’autunno-inverno inglese si è rivelato un incubo: zero minuti e pure la tribuna. Così si è convinto ad accettare Udine dove ritrova Stefano Okaka col quale al Watford e nei sei mesi in bianconero ha legato tanto.«E’ un ritorno graditissimo di un giocatore che sarà prezioso per noi», ha detto ieri Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica del club. L’olandese ha firmato un contratto fino al giugno del 2022.

Altri affari

L’arrivo previsto di un giocatore di fascia sinistra potrebbe non essere l’unica novità in casa bianconera. Qualora dovesse uscire un difensore, potrebbe entrarne un altro. Lo sprint in uscita è tra Opoku e De Maio. Ma il ghanese, diretto in Francia all’Amiens. sembra l’indiziato numero uno a lasciare Udine. De Maio ha il Brescia (città della moglie) che pressa, aveva l’interesse del Verona e sullo sfondo c’è pure il Cagliari, ma a Luca Gotti serve la sua esperienza. Difficile che si muova. Più facile che esca il centrocampista centrale Walace. Mentre il gran movimento su Seko Fofana tra Galatasaray e club di Premier, è per giugno. Questo campionato lui e Rodrigo De Paul sono destinati a chiuderlo in bianconero. Come Rolando Mandragora.