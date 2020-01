Gazzetta: L’Udinese insegue il tris

Il punto su Udinese-Sassuolo sulle pagine della Gazzetta.

Gotti preoccupato

Gotti avrà a disposizione tutta la rosa eccetto Samir, che però nella sua gestione è stato usato con il contagocce. L’allenatore dell’Udinese sarà anche alla sua prima esperienza da titolare di una panchina di serie A, ma è troppo scafato per non far tenere la guardia alta ai suoi che sin qui hanno difettato proprio nella continuità. «Premesso che le ultime due sconfitte non rendono giustizia alle prestazioni del Sassuolo, mi auguro che da qui in avanti giocare contro l’Udinese diventi sempre più difficile». I friulani in questo campionato non avevano mai vinto due gare di fila, adesso vanno a caccia della terza che permetterebbe loro di arrivare al giro di boa a quota 24 sistemando una classifica che prima della gara con il Cagliari sembrava precaria Lo faranno con la difesa a tre. Il 4-3-3 è una soluzione che si potrà vedere a gara in corso. «La partita con il Sassuolo – spiega il tecnico – non si vince con la tattica ma con l’aggressività e la voglia di arrivare per primi sul pallone».

De Zerbi psicologo

Non è stata settimana semplice per il Sassuolo. Le tossine post-Genova, qualche voce di mercato di troppo, le squalifiche di Berardi e Locatelli cui si è aggiunto il forfait di Duncan, hanno obbligato Roberto De Zerbi agli straordinari. Perché è vero, come dice il tecnico neroverde alla vigilia, che «la rosa è forte, e dobbiamo farci bastare i giocatori che abbiamo», ma è altrettanto vero che l’Udinese «è ben organizzata, vive un buon momento e in casa ha un ruolino di marcia ragguardevole». Al Sassuolo tocca risalire da una sconfitta che ha obbligato De Zerbi a travestirsi da psicologo («Ci siamo preparati senza dare troppa importanza su quello che è successo a Genova, dove non c’è stata partita ma gli episodi hanno fatto sì che la perdessimo») per costruire un Sassuolo «affamato di punti: l’Udinese è squadra fisica, dovremo mettere in campo le nostre qualità». Poi c’è il mercato, ma qui il tecnico glissa, non senza regalarsi un inciso su Duncan, al centro di più rumors. «Un giocatore importante, ma di proprietà del Sassuolo, non di De Zerbi…».