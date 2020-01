GAZZETTA – “Meraviglia di De Paul nel finale: l’Udinese sbanca Lecce”

La Gazzetta analizza la vittoria dell’Udinese a Lecce:

Una gara equilibrata e non bella, spesso la decide il più bravo tra i 22 in campo. Tra Lecce e Udinese va proprio in questo modo: la classica partita da 0-0, in cui le poche emozioni vengono strozzate dalla bravura dei due portieri (Musso e Gabriel), si sblocca per merito di Rodrigo De Paul, che all’88’ si inventa il gol-partita. L’argentino è aiutato dal rimpallo su Lucioni nella conclusione, ma la giocata in area di rigore è da campione. L’Udinese vince la seconda partita consecutiva, mentre il Lecce vede svanire un punto che avrebbe fatto comodo.

LA PARTITA

I friulani hanno giocato meglio, ma devono anche ringraziare super-Musso per quella eccellente doppia parata nel primo tempo, su Babacar (con l’aiuto della traversa) e Mancosu. Il Lecce, che ha avuto le occasioni migliori nel primo tempo, aveva comunque già rischiato di perderla: i due i gol annullati a Okaka per fuorigioco (il primo, millimetrico, grazie alla Var) e l’occasione divorata da Lasagna (molto bene anche Gabriel però) hanno fatto venire i brividi a Liverani.

TANTO VENTO

La partita è stata pesantemente influenzata dalla tramontana, che nel primo tempo soffiava alle spalle delle Lecce, nella ripresa aiutava i friulani. I pugliesi sembrano comunque un po’ spenti rispetto alla squadra ammirata a tratti prima della sosta.

