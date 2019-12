Gazzetta: Udinese – Cagliari, il momento dei leader

La presentazione di Udinese – Cagliari sulle pagine della Gazzetta.

Rodrigo e Radja potrebbero anche giocare insieme e un anno fa l’Inter ci aveva pensato. Nainggolan era nerazzurro, aveva qualche difficoltà ma avrebbe anche trovato il modo di diventare decisivo con il gol-Champions all’ultima giornata. De Paul stava giocando la sua migliore stagione italiana al punto da stuzzicare l’interesse di Spalletti: l’Udinese fece resistenza, alzò il prezzo, magari i dirigenti nerazzurri non erano troppo convinti e non se ne fece nulla. Oggi Rodrigo e Radja si sfidano alla Dacia Arena in una partita in cui dell’Inter non c’è traccia: De Paul è rimasto in Friuli a completare la maturazione in una mezzala di qualità e corsa, mentre Nainggolan è tornato a casa (Cagliari) per ritrovare se stesso e ci sta riuscendo benissimo.

La maturità

De Paul era arrivato in Italia come ala destra o eventualmente come trequartista, ma faticava a trovare una dimensione. Qualche saltuaria bella giocata non poteva bastare e, ampliando il proprio raggio d’azione con la trasformazione in mezzala, ha fatto un salto di qualità evidente. Non soltanto è maturato come giocatore, al punto da meritare un posto nel gruppo dell’Argentina, ma è anche cresciuto come uomo: la personalità gli ha consentito di diventare il leader dell’Udinese che adesso si affida a lui per non smarrire la strada giusta che porta alla salvezza. E De Paul ha compreso l’importanza del suo ruolo accettando di agire in posizione più arretrata rispetto a quanto avveniva con Tudor nelle prime giornate. Gotti gli ha dato precisi compiti anche in fase di non possesso e l’argentino li esegue con attenzione. Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Rodrigo in Friuli, ma il trasferimento in un top club passa inevitabilmente dalla continuità nelle prestazioni e dalla capacità di incidere nelle partite che contano. Quella di oggi è una sfida davvero importante perché, in caso di sfortunate combinazioni di risultati, l’Udinese potrebbe vivere un Natale triste, in piena zona retrocessione. Una vittoria oggi invece manderebbe tutti in vacanza con uno stato d’animo sereno. (…)