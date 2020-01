GAZZETTA: “Udinese, facile tris al Sassuolo: a segno Okaka, Sema e De Paul”

L’analisi della Gazzetta:

Continuano i benefici della cura Gotti: l’Udinese vince la sua terza gara consecutiva, battendo 3-0 — gol di Okaka, Sema e De Paul — un Sassuolo pieno di assenti, a partire da Berardi e Locatelli (squalificati). I bianconeri si allontanano così dalla zona calda della classifica, raggiungendo a 24 Napoli e Torino (che però ha una partita in meno). Per De Zerbi la situazione inizia invece a farsi pesante.

LA PARTITA

La gara si apre con i padroni di casa aggressivissimi, con tre occasioni in quattro minuti: al 5′ Lasagna impegna Consigli, al 7′ Okaka manca il tocco vincente su calcio d’angolo e subito dopo ancora lui manda di testa appena sopra la traversa. Il Sassuolo accenna la reazione e Traore scheggia il palo (al 12′), ma al 14′ Okaka, su un lancio di Mandragora, ha una nuova occasione e di testa stavolta non sbaglia. L’arbitro Volpi attende l’ok dalla Var e convalida. La risposta del Sassuolo è lenta, ma arriva, soprattutto nella costruzione del gioco, approfittando anche di un Udinese che dal 30′ in poi appare più propenso a controllare che colpire. In avvio di ripresa è ancora Traore ad andare a un passo dal gol, ma sulla sua conclusione si fa trovare pronto Musso. E al quarto d’ora il portiere bianconero si supera sul tiro a giro di Boga, di certo tra i migliori nella squadra di De Zerbi. Ma le occasioni sprecate sono troppe e l’Udinese si risveglia: al 68′ Fofana serve Sema che con un diagonale dalla sinistra trafigge Consigli: 2-0. Nel finale, con il Sassuolo ormai scoperto, arriva anche la rete di Rodrigo De Paul che in contropiede firma il definitivo 3-0.

