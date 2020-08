GdS: “De Paul fa impazzire le big: si muove anche la Juve, ma l’Udinese è bottega cara…”

L’Inter l’aveva preso per circa 25 milioni, bloccandolo a gennaio 2019 e poi decidendo di non andare fino in fondo. La Fiorentina lo aveva corteggiato l’estate successiva, offrendo troppo poco. Il Milan ci pensa sempre, ma è uno sbocco difficile. Il Napoli adora Rodrigo, tuttavia in questo momento non si può muovere. La new entry, da poche settimane, è la Juve che cerca un interprete con quelle caratteristiche: trequartista talmente duttile che può agire da esterno offensivo e anche da mezzala. Da mezzala, sì, proprio ciò che la Juve cerca: inserimenti, assist e gol. Soltanto che il tassametro di Pozzo corre veloce: servono 40 milioni almeno, tra base fissa e bonus. Tanti soldi che non escludono un inserimento di qualche big dall’estero. E sarebbe un peccato”.