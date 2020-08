GdS: “Favola Scuffet: ora riassapora la A da protagonista. E l’Udinese può perderlo”

Ma Simone verrà sempre ricordato per lo storico rifiuto all’Atletico Madrid. L’estate successiva alle sue 16 presenze in serie A da diciassettenne (incredibile la partita a San Siro contro l’Inter che lo fece conoscere a tutti), arrivò la proposta indecente degli spagnoli. Il ragazzo di Remanzacco si oppose. Un no deciso. Non si sentiva pronto. Doveva finire, voleva crescere e imparare all’Udinese. E così fece. Pur mantenendo la Nazionale Under 21, non da titolare, Simone non ha avuto la fortuna che molti immaginavano. Ha subito critiche forse anche esagerate. Ma ha trovato la chiave per riemergere. Gli è servito tutto. Per crescere come persona, innanzitutto. Ma come portiere ha ripreso a dimostrare il suo valore trovando la continuità che per un calciatore è tutto. E giovedì sera ha regalato la serie A allo Spezia. Ma soprattutto ci è tornato lui. E ora merita davvero di restarci”.