IL Gazzettino: Bianconeri all’assalto

Il punto sull’Udinese su Il gazzettino o in attesa del Sassuolo.

Alla Dacia Arena, all’ora di pranzo, l’Udinese contro il Sassuolo vuole calare il tris. Vuole vincere ancora per porsi a una distanza di sicurezza dallla bassa classifica per affrontare con maggior sicurezza e serenità il girone di ritorno. Battere il Sassuolo però sarà compito arduo, nessuno può fidarsi degli ultimi risultati degli emiliani: a Genova sono stati vittima di un furto con scasso e De Zerbi dovrà fare di necessità virtù perché ci sono troppi giocatori che dovranno riposare forzatamente, per squalifica o infortunio. Fatte queste considerazioni, non va dimenticato che l’ Udinese degli ultimi tempi ha giocato e vinto meritatamente. Ci sono elementi in crescita e Luca Gotti ha individuato l’assetto tecnico (quasi) ideale. La squadra è sorretta anche dall’entusiasmo; si può definirla la favorita a patto che l’atteggiamento che piace al tecnico, concentrazione, equilibri e acume tattico siano preservati con continuità. «Non vorrei che non fosse messa in evidenza la qualità del Sassuolo. È vero ha subito risposto il tecnico – sarà privo di alcuni elementi, ma ha una rosa è ampia e di qualità; le ultime due sconfitte suonano come una beffa, a me sono piaciuti tantissimo. Parliamo di una compagine che a tratti gioca come le grandi, starà a noi essere abili a leggere il match. Per quanto ci riguarda viviamo sempre alla giornata, il processo di crescita avviene per gradi e le mie decisioni non sono legate a medio e lungo termine ma tengono conto solo delle caratteristiche del match più vicino». (…)