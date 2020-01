Il Gazzettino: Contro la Juve teste utile per il campionato

Apertura de IL Gazzettino con la presentazione di Juve-Udinese.

L’Udinese cambia volto negli ottavi di Coppa Italia contro la Juve. Nel rispetto della logica del turnover, anche perché Luca Gotti non può insistere sui giocatori titolari negli ultimi tre turni. Non è questione di snobbare la manifestazione, tutt’altro, ne va anche del prestigio del club; ma è evidente che è più importante il campionato e domenica l’Udinese sarà ospite del Milan, in ripresa dopo aver ritrovato un vecchio condottiero come Ibrahimovic, per cui l’impegno contro i rossoneri si annuncia estremamente difficile.

Questa sera i vigilati speciali saranno Antonin Barak, che è stato uno dei protagonisti della vittoria dei bianconeri il 4 dicembre nei sedicesimi contro il Bologna, trovando anche il gol che inseguiva da un anno e mezzo. Il ceco non è annunciato ancora al cento per cento come brillantezza, risentendo della lunga inattività per un problema alla schiena della passata stagione, ma ci sarà; e ci sarà Ilija Nestorovski, uno dei più sacrificati sinora che scalpita per trovare spazio, per conquistarsi il posto in pianta stabile. Il macedone dovrebbe fare coppia con Lasagna, a meno che Gotti non decida di dare fiducia a Teodorczyk che sinora di spazio ne ha avuto meno di tutti in attacco, quindi cambiando entrambi i componenti del binomio offensivo sceso in campo contro il Sassuolo e mettendoli a sgomitare visto che Ignacio Pussetto è finito al Watford.

Tornerà a tempo pieno pure Mato Jajalo, ma Rolando Mandragora dovrebbe essere riconfermato anche se nel ruolo di mezzala, lasciando quello di mediano metodista al compagno.

Sostituiti anche i due sterni Jens Stryger Larsen e Ken Sema, rispettivamente da Nicholas Opoku e Hidde Ter Avest. In difesa i superstiti rispetto alla sfida con il Sassuolo saranno Rodrigo Becao e Bram Nuytinck, con Sebastien De Maio al posto di William Troost-Ekong. (…)