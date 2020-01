IL Gazzettino: Fofana respinge le offerte e pensa al Parma

Il punto sull’Udinese come apertura de Il Gazzettino.

Il nuovo Seko Fofana piace a tutti. In primis a Gotti che si sfrega le mani per il contributo che l’ivoriano sta dando all’Udinese, e poi ai tifosi che forse troppo frettolosamente qualche tempo fa lo avevano etichettato alla stregua di un bidone.

Piace anche alle altre società e il mercato si occupa quotidianamente di lui. Ma Seko non si tocca. È e rimarrà all’Udinese, vuole fare ancora meglio con la maglia bianconera. Solo offerte irrinunciabili potrebbero far cambiare idea alla società. Fofana sta diventando una garanzia, pezzo pregiato di un centrocampo che da quando Gotti ha assunto la guida tecnica è diventato il reparto che più convince, difende, crea e segna. C’è tanta qualità che è stata evidenziata anche contro il Milan, in una gara caratterizzata da una prestazione convincente anche se bisogna riscattare la sconfitta finale, generata da errori difensivi dei bianconeri

La beffa deve essere completamente digerita, per consentire alla squadra di Gotti di affrontare il Parma con la massima determinazione e concentrazione. «Domenica la gara è stata difficile, dura, ma abbiamo dato tutto per cercare di vincerla sono le prime parole di Fofana Purtroppo abbiamo perso, ma l’atteggiamento evidenziato, molto simile a quello che ci ha accompagnato nelle precedenti tre gare, è quello giusto e ci spinge ad essere moderatamente ottimisti; personalmente ho ottime sensazioni, pur tenendo conto che di fronte ci sarà una squadra importante, difficile da affrontare. Ora dobbiamo insistere sul tragitto indicatoci dal nostro allenatore». (…)