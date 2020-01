Il Gazzettino: Gotti lavora sulla ddifesa in vista della ripresa

Apertura de Il gazzettino con il punto sull’Udinese in vista della ripresa.

Difesa a tre dunque, che necessariamente si trasforma a cinque nella seconda fase, che ha funzionato bene contro il Cagliari ed è stata l’arma vincente per il successo-rilancio dei bianconeri che ora, prima del giro di boa, sono attesi a due sfide non impossibili, in particolare quella dell’Epifania a Lecce. Il tecnico in questi giorni ha insistito con questo canovaccio tattico, in particolare nel corso della partitina undici contro undici di martedì pomeriggio con cui si è chiuso il 2019.

Gotti ha mandato in campo due formazione tatticamente speculari che hanno interpretato il 3-5-2 e che, salvo clamorosi dietro front, dovrebbe essere ancora l’abito che i bianconeri indosseranno contro il Lecce e contro il Sassuolo, anche se non escluderemmo a priori che il tecnico decida in un futuro prossimo di provare la difesa a quattro. Il presente però non provvede stravolgimenti, l’allenatore vuole andare sul sicuro anche per quanto concerne l’assetto tecnico, dato chi è sceso in campo contro il Cagliari merita di essere riconfermato, a cominciare da Rolando Mandragora mediano metodista: il centrocampista campano si sta imponendo come uno dei migliori interpreti di questo ruolo che sembrava dovesse essere un feudo del bosniaco Jajalo che non va posto in discussione essendo sinora stato tra i migliori e che desideri tornare a far parte dell’undici di partenza; ma deve fare i conti anche con Fofana, che contro il Cagliari ha pienamente convinto sotto tutti i punti di vista nel ruolo di mezzala. Anche per la continuità di rendimento, crediamo che si sia guadagnato la completa fiducia di Gotti in vista del Lecce e assieme a lui Rollando (che lo aveva sostituito negli ultimi tempi nel ruolo, appunto di mezzala) in posizione centrale. A meno che Gotti per rilanciare Jajalo non decida di rinunciare a De Paul (…)