Il Gazzettino: Gotti nasconde le carte per Lecce

L’apertura de Il Gazzettino sulla situazione in casa Udinese.

Perdere significherebbe ritrovarsi a lottare per la salvezza e se ne rendono conto tutti in casa bianconera. Da qui il ritiro anticipato scattato dal tardo pomeriggio di ieri, visto che domani la concentrazione dovrà essere quella ottimale per impedire all’avversario di rialzarsi dopo il doloroso ko con il Bologna.

LA FORMAZIONE Si va verso la conferma dell’undici che ha battuto il Cagliari e pure il piano tattico sarà il medesimo; non è ancora giunto il momento del pensionamento del 3-5-2 che in molti criticano. Stessa squadra dunque, ma Luca Gotti in corso d’opera potrà attingere da una panchina di prim’ordine dato che Jajalo è tornato al top, Pussetto continua a crescere e Nestorovski non vede l’ora di dimostrare di essere meritevole di un minutaggio più consistente. Anche in difesa Opoku e Becao sono valide alternative. Il tecnico comunque non si sbilancia, ha mescolato le carte anche negli ultimi allenamenti e tiene tutti sotto pressione: comunicherà le sue scelte solo domani pomeriggio. Mancherà il solo Samir, la cui assenza è compensata dal ritrovato Nuytinck, che con Gotti sembra essere rinato. (…)