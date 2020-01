IL Gazzettino: Juve dura da scalare per l’Udinese

In Coppa Italia l’Udinese B non ce la fa a scavalcare una Juventus troppo forte per poter opporre grande resistenza. La squadra di Sarri si sbarazza agevolmente dei friulani con un poker peren- torio, che interrompe la striscia di vittorie consecutive dell’Udine- se, che proverà ad alimentare in campionato, anche se nel conteg- gio stagionale il percorso virtuo- so si è interrotto. All’Allianz Are- na, Luca Gotti non è di certo con- tento, l’unico mezzo sorriso rie- sce a strapparlo l’abbraccio a fi- ne gara con l’amico Maurizio Sar- ri, con cui l’anno scorso ha condi- viso la vittoria dell’Europa Lea- gue al Chelsea: «Non è bello il ri- sultato di questa sera ma Mauri- zio è un amico aldilà della partita e spero di essere ricambiato». Scendendo nelle pieghe della par- tita, il mister dei friulani punta il dito sulle cose che non gli sono piaciute nella fredda serata di To- rino, in cui Dybala ha sconquas- sato la difesa biancoera: «Non so- no scontento dell’atteggiamento profuso in campo dai giocatori. Ci hanno messo volontà e lavoro nelle due fasi. Poi dopo il secon- do gol, ingenuo per noi, è diventa- ta montagna da scalare; si evi- denziano i limiti e non siamo riu- sciti a essere pericolosi, a colpi- re».