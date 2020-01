Il Gazzettino: L’Udinese deve invertire la rotta in trasferta

Apertura de Il Gazzettino col punto sull’Udinese.

Con il 2020 l’Udinese deve cambiare rotta e iniziare a fare punti anche lontano da casa. Per far quadrare i conti in classifica non si può fare affidamento solo sul bottino conquistato alla Dacia Arena, altrimenti la squadra sarebbe condannata a soffrire sino alla fine, un peccato per il potenziale affidato a Luca Gotti. I bianconeri devono essere continui nei risultati e convincersi di poter pungere anche in trasferta, contro chiunque. La sfida dell’Epifania giunge a proposito per concretizzare i buoni propositi visto che il Lecce pare aver perso l’entusiasmo sul quale inizialmente aveva fatto leva mettendo in difficoltà qualsiasi avversario. L’ultima gara del 2019 sembra confortare la tesi: contro il Bologna i salentini non sono esistiti per almeno un’ora subendo tre gol e rischiandone altrettanti; solo nel finale, quando la squadra di Mihajolovic ha avuto un repentino calo di concentrazione, ne hanno approfittato per andare due volte al bersaglio. La sconfitta però è stata netta, il Lecce è parso poca cosa e per la sfida dell’Epifania ha perduto Marco Calderoni, terzino di Latisana squalificato e infortunato. Per i bianconeri non sarà facile, ogni gara cela insidie, ma un’Udinese in formato normale dovrebbe poter essere corsara portandosi sempre più a debita distanza dalla bassa classifica. (…)