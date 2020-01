Il Gazzettino: L’Udinese non cambia

L’apertura de Il Gazzettino o con il punto to sull’Udinese.

L’Udinese ha le idee ben chiare e il Parma, pur rispettato, non fa paura, privo di Inglese e forse di Gervinho. L’attuale squadra di Luca Gotti è la più bella, concreta e convincente nell’ultimo biennio. Ieri nell’allenamento del mattino, la squadra ha sostenuto una seduta tecnico tattica a porte chiuse, non volendo concedere a D’Aversa alcun vantaggio.

Ma l’assetto tecnico e anche quello tattico non dovrebbe subire variazioni, dovrebbe andare in campo la stessa squadra che ha iniziato la gara contro il Milan, con Becao favorito dunque su De Maio e Lasagna che sembra aver definitivamente vinto la concorrenza di Nestorovski che, al contrario di Kevin, in Coppa Italia e nell’amichevole contro il Giorgione non ha fornito i risultati che il tecnico si aspettava.

Il vestito non necessita di alcune modifiche, il 3-5-2 funziona bene e la squadra sa essere corta, equilibrata, ermetica in difesa e pronta a sfruttare le ripartenze a turno con Lasagna e Fofana, che sa esaltarsi nei rapidi capovolgimenti di fronte. Il successo, anche il pareggio se supportato da una prestazione convincente, consentirebbero ai bianconeri di preparare nel modo ideale la sfida del 2 febbraio, quando alle 20.45 l’ Inter sarà ospite alla Dacia Arena. Una gara da pienone, con la Curva Nord già ora esaurita; entro la vigilia del match dovrebbero essere riempiti in ogni ordine di posti anche gli altri settori con nutrita rappresentanza di fan nerazzurri.

La squadra bianconera sosterrà il lavoro di rifinitura oggi alle 14.30, mentre Gotti terrà la rituale conferenza stampa pre partita alle 11.40. (…)