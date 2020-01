Il Gazzettino: Pordenone, cinque giornate per sognare la serie A

Il punto sul Pordenone sulle pagine de Il gazzettino:

In Cina il 2020 è l’anno del topo. A Pordenone il popolo neroverde si augura invece che sia un altro anno del ramarro, come il 2019. Si capirà presto, entro metà febbraio. Nei prossimi 24 giorni infatti la truppa di Attilio Tesser è attesa da 5 gare che con ogni probabilità decideranno il vero ruolo dei neroverdi nel loro primo campionato di serie B. Nel 2020 si celebrerà pure il centenario, storico compleanno che cadrà nel primo giorno di ottobre. Tutti coloro che amano i ramarri sperano però di anticipare i festeggiamenti al 14 maggio, allo Zini di Cremona, al termine degli ultimi 90′ del campionato 2019-20 che potrebbero sancire ufficialmente la realizzazione del sogno più grande della storia naoniana.

SI RICOMINCIADe Agostini e soci si ritroveranno oggi al De Marchi per una doppia seduta di allenamento: alle 10 al mattino e alle 14.15 nel pomeriggio. Saranno due sessioni che faranno subito capire a Tesser quanto abbiano influito sulle condizioni fisiche e atletiche dei suoi ragazzi cenoni e vacanze legati ai 9 giorni di pausa concessi dalla Figc a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno. Il programma settimanale continuerà con un’altra doppia seduta domani, sempre alle 10 e 14.15. Giovedì i neroverdi lavoreranno solo di pomeriggio (14.15). Per venerdì invece è stata organizzata un’amichevole in famiglia con la formazione Primavera 2 di Paolo Favaretto, sempre al De Marchi, con fischio d’inizio alle 14.30. (…)