Il Gazzettino: Sanchez la prima volta da avversario al Friuli

L’apertura de Il Gazzettino sul ritorno di Sanchez a Udine.

Da avversario, sportivamente parlando, ma è facilmente intuibile che verrà accolto da scroscianti applausi dei tifosi bianconeri, che ricordano bene le sue magie e giocate, specie quelle nel suo terzo e ultimo campionato giocato con la maglia bianconera. Con Totò Di Natale formava la coppia d’attacco più micidiale della serie A. Entrambi fecero ancora più grande la piccola Udinese.

LO SBARCO IN ITALIAL’acquisto di Sanchez, nato a Tocopilla il 19 dicembre 1988, fu un capolavoro di Gino Pozzo siglato nel 2006. Lo aveva visionato personalmente dopo che il suo nome gli era stato segnalato da un talent scout sudamericano a libro paga del club. A Pozzo bastarono un paio di giocate del Nino Maravilla per bloccarlo (nel dicembre 2006 quando Alexis militava nel Cobreloa) anticipando sul nascere le mosse del Manchester United. Una volta garantita dall’entourage del giocatore la piena disponibilità di Sanchez a giocare con l’ Udinese, lo prestò prima all’altro sodalizio cileno, il Colo Colo, poi nel 2007-08 agli argentini del River Plate. Giunse a Udine nell’estate del 2008 e nei primi due anni, con allenatore Pasquale Marino, agì soprattutto come attaccante esterno (a destra) segnando 3 reti, salite a 5 al secondo anno.

CON FRANCESCO GUIDOLIN Il tecnico veneto lo spinse verso una posizione più centrale e con Di Natale diede vita una coppia offensiva da 40 gol: 28 quelli di Di Natale, 12 quelli del cileno nella sua ultima stagione in bianconero, 2010-11, confermandosi giocatore di valore assoluto tanto che nel luglio 2011 lo prese il Barcellona (pagandolo, bonus compresi, 35 milioni), dove ha militato sino al 2014 con 89 presenze in Liga e 39 reti. A seguire lo sbarco in Inghilterra prima all’Arsenal (122 presenze e 60 gol) e nel 2018 -19 con scarsa fortuna nel Manchester United (32 gare e 3 reti).