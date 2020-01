Il Gazzettino: Terzo squillo, Gotti sorride

Il punto de IL Gazzettino sull’Udinese dopo la vittoria sul Sassuolo.

Tre. Come i gol fatti, come i punti conquistati e come le vittorie di fila di un’Udinese che al tramonto del girone d’andata fa un balzo in classifica che la porta lontana dalla zona rossa. Fofana rifinisce, Okaka ritrova il gol e De Paul si conferma, con Musso che abbassa la saracinesca per la settima volta in questo campionato. Poi c’è la notizia di mercato: l’attaccante argentino Ignacio Pussetto sta per passare al Watford, la trattativa dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. C’è tutto, nel successo bianconero sul Sassuolo, ma Luca Gotti non si adagia sugli allori: dietro l’angolo c’è la Juventus e poi tutto il lungo girone di ritorno. Da buon perfezionista, lo ricorda in conferenza stampa: «Il 3-0 non deve nascondere la difficoltà della partita, con il Sassuolo che ha provato a rendersi pericoloso sino alla fine. Abbiamo sfruttato bene il vantaggio trovato all’inizio, mostrando grande solidità nei 90′, anche se potevamo essere più bravi a gestire la palla. Per questo sono solo parzialmente soddisfatto, anche se la continuità di risultati e prestazioni non è da sottostimare. La squadra non si è mai distratta ed era messa bene: abbiamo solamente perso quel pizzico di aggressività che ha concesso metri preziosi al Sassuolo. Questa è stata la chiave della sfida, perché quando abbiamo alzato il livello dell’aggressività li abbiamo messi in seria difficoltà». (…)