IL Gazzettino: Udinese, forse cambio di modulo con l’Inter

L’apertura sull’Udinese sulle pagine de Il Gazzettino:

Lo chiedono la società e Luca Gotti, perché domenica sera servirà la concentrazione ottimale per sperare di arginare la vice capolista. È una gara da preparare nei dettagli che dovranno poi essere riproposti al meglio anche in campo contro Lukaku e compagni.

CANTIERE APERTO PER CONTEL’Inter non può fare paura anche perché la squadra nerazzurra ha perso un po’ dello smalto evidenziato sino alla vittoriosa trasferta di Napoli (3-1). Da tre turni non vince, domenica oltretutto sarà priva di Lautaro (squalificato ieri per due turni), di Brozovic, indispensabile nello scacchiere di Conte, e malgrado il mercato invernale ci sono uomini da recuperare o integrare. È comunque probabile l’impiego da titolare dell’ex bianconero Sanchez come pure il neo acquisto Eriksen che farà il suo debutto stasera in Coppa Italia contro la Fiorentina.

DILEMMI BIANCONERIQuanto all’Udinese, tutto lascia credere che Gotti dovrebbe ripresentare la squadra delle ultime due domeniche, anche se potrebbe essere tentato di rivedere il piano di battaglia proponendo il 4-3-3, che bene ha funzionato quando è stato applicato in corso d’opera. Una modifica tattica dettata anche dalla necessità di puntellare il centrocampo utilizzando come titolare Jajalo, che domenica a Parma quando è entrato ha recuperato numerosi palloni, costruendo manovre apprezzabili e tentando anche la conclusione. Una soluzione adottata all’andata anche da Igor Tudor e che aveva funzionato finchè l’Udinese era rimasta con 11 uomini. Di conseguenza Mandragora agirebbe da mezzala assieme a De Paul con Fofana dietro un’unica punta, Okaka o Lasagna. È un’ipotesi remota, ma Gotti ci sta pensando; non è facile rinunciare a Jajalo, a cui alcuni turni in panchina sono stati salutari. Il tecnico proverà entrambi i piani di battaglia già oggi pomeriggio, nel duplice allenamento di domani e in quello tecnico-tattico di venerdì. Non è da escludere, anzi è probabile, che la squadra vada in ritiro anticipato venerdì sera, per meglio concentrarsi sulla sfida.