Il Gazzettino: Udinese, il centrocampo dei giovani è diventato adulto

L’apertura de Il Gazzettino sull’Udinese.

E gara dopo gara la squadra cresce come espressione di gioco, acume tattico e agonismo. Gotti sembra anche aver individuato lo strettissimo nucleo di titolari, nelle ultime quattro gare ha cambiato pochissimo, con punti fissi in tutti i reparti e la consapevolezza in ogni giocatore di avere le qualità per fare meglio e dar vita a un girone di ritorno che ripaghi i tifosi per qualche delusione di troppo patita a inizio di stagione. Il vento è cambiato e Gotti ha tracciato il percorso che dovrebbe portare lontano i suoi. Allenatore credibile nello spogliatoio (non è poca cosa), sa sfruttare al meglio le qualità di ognuno, ha le idee chiare sul da farsi e sta lavorando per consentire all’Udinese di mutare pelle quando lo riterrà più opportuno: sia dall’inizio del match, sia in corso d’opera. Per ora sembra voler privilegiare il 3-5-2, ma attende segnali inequivocabili per passare alla difesa a quattro, con tre centrocampisti e altrettanti attaccanti o comunque di far interpretare ai suoi quello che di questi tempi è un abito di moda, il 4-3-1-2.

RODRIGO DE PAUL Il ritorno in auge dell’argentino, 25 anni, lo sta aiutando non poco. Rodrigo è sempre in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro, come si è visto prima contro il Cagliari e poi a Lecce. Ma Se De Paul è tornato a girare, non può non esserci lo zampino del tecnico che sembra avere rigenerato il suo numero 10 anche a livello psicologico. Pure Rolando Mandragora, 22 anni, è un altro giocatore: Gotti ha compreso che l’ex Juventus può offrire il meglio nel ruolo di mediano metodista che interpreta alla grande difendendo, facendo scudo alla difesa, portandosi in avanti nella seconda fase (…)