IL Gazzettino: Udinese, unico dubbio in difesa

Il punto de IL Gazzettino sull’Udinese.

L’Udinese è decisa a superare l’ostacolo Parma. Non semplice, sia chiaro, anche se la formazione emiliana sembra aver rallentato la sua baldanzosa corsa, oltre ad aver perso anche un elemento importante, Inglese, per il quale il torneo si è già chiuso dopo essere rimasto vittima di un grave infortunio muscolare e senza contare che non è certa la presenza di Gervinho.

Guai però ad illudersi ipotizzando un impegno meno difficile, o a ritenere in difficoltà l’avversario. La guardia va tenuta ben alta, soprattutto va dato un seguito all’atteggiamento evidenziato nell’ultimo periodo, che rappresenta l’identikit di una squadra capace di affidarsi al collettivo prima ancora che alle sue individualità, che pure sono di valore.

L’Udinese targata Luca Gotti è garanzia per centrare l’obiettivo salvezza senza patemi e di privilegiare il gioco; da quando il tecnico veneto è stato chiamato a sostituire Igor Tudor ha cambiato marcia, si viaggia alla media di 1,40 punti a gara, ma non sta sfruttando ancora al cento per cento la potenzialità del suo motore. Contro il Parma Gotti chiede continuità di rendimento, vanno ripetute le prestazioni fornite contro Milan e prima ancora contro il Sassuolo, Lecce e Cagliari; tutte situazioni in cu la squadra era piaciuta. C’è ora la possibilità di sbancare il Tardini, perlomeno di non perdere non tanto per presunti problemi degli avversari, bensì per il cambio di marcia che sta attuando l’undici bianconero, che ha il suo futuro tra le proprie mani. (…)