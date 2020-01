Il Gazzettino, Udinese, va risolta la questione del gol

Il punto de Il Gazzettino sull’Udinese dopo la sconfitta col Parma.

La seconda trasferta consecutiva dell’Udinese si traduce in un’altra sconfitta, più netta, e non solo nel risultato, di quella di Milano. Luca Gotti aveva avvertito tutti che al Tardini sarebbe stato più difficile giocare rispetto a San Siro e così è stato, con i bianconeri che hanno pagato a caro prezzo lo scarso cinismo sotto porta. Il Parma in versione svedese ha colpito con Gagliolo (a segno anche all’andata l’italo-scandinavo) e il talento Kulusevski, al quale ha spianato la strada del gol l’inopinato, e raro, errore di Juan Musso. Tanti episodi che hanno indirizzato i tre punti a restare a Parma e per questo l’allenatore dell’Udinese fatica a trovare una lettura definitiva: «Non riesco a dare una lettura di poca tranquillità. Abbiamo fatto una mezz’ora iniziale peggio del Parma, avevamo troppi pensieri sul come giocare invece di occuparci della sostanza. Paghiamo oltremodo due situazioni in area nostra che mettono la partita sul canale del Parma e nonostante un secondo tempo di livello non concretizziamo. L’ultimo step deve essere negli ultimi venti metri, concediamo poco e concretizziamo poco rispetto a quanto facciamo. Ekong? Ha avuto un problema muscolare, di cui non conosco ancora l’intensità».