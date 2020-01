Il Gazzettino: Uno stadio pieno per chiudere al meglio l’andata

L’apertura de Il Gazzettino sull’Udinese è dedicata al pubblico.

Avanti, accomodatevi, c’è posto e approfittate del costo stracciato del biglietto. Sembra essere questo lo slogan di casa Udinese in vista del Sassuolo. Il tagliando intero per tutti i posti costa 15 euro, per under 18, Over 65 e donne il prezzo scende a un euro. La società vuole il pienone per garantire ai giocatori un tifo roboante e continuo. Mai nelle gare degli ultimi 25 anni in casa bianconera era stata lanciata una simile iniziativa per i tifosi e, considerato che le previsioni atmosferiche prevedono sereno per le 12.30 di domenica, vale la pena approfittarne e presenziare dagli spalti all’ultima sfida del girone d’andata tra due squadre in cerca di punti. «Il nostro desiderio è poter avere domenica la Dacia Arena completamente gremita, con tanti tifosi e tante famiglie – ha spiegato a Udinese Tv il dg Franco Collavino – per questo abbiamo organizzato un’iniziativa importante, vogliamo che questo mezzogiorno sia vissuto come una giornata di festa allo stadio con la partita e il piacere di stare all’interno di una struttura accogliente e comoda».

LA PREVENDITAAl momento non procede in maniera vivace, ma ci sono ancora due giorni e mezzo per acquistare il biglietto e, visto l’orario di inizio della partita (arbitrata da Manuel Volpi di Arezzo) sarà proposto nei bar dell’impianto sportivo un menù tipico friulano, comprensivo di bibita, a partire da 6 euro.