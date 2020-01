ILSOLE24ORE: Il ‘Modello Udinese’ torna a premiare

Il “Modello Udinese” torna a premiare. Tra plusvalenze e ritorni economici della ristrutturazione dello stadio, il bilancio al 30 giugno 2019 da poco approvato dal club friulano segna un utile di 1,1 milioni con un miglioramento sensibile rispetto al rosso di 15 milioni dell’esercizio precedente.

I ricavi

Le entrate del club sono state in totale pari a 113 milioni. Le quote più consistenti sono derivate dai diritti televisivi (40 milioni) e dalle plusvalenze di calciomercato (49,7 milioni): le cessioni più remunerative sono state quelle di Alex Meret al Napoli (26 milioni) e di Jankto alla Sampdoria (14,3 milioni). Lo stadio ha fruttato 6,6 milioni, le sponsorizzazioni e la cartellonistica 5,8 milioni e l’attività pubblicitaria 1,6 milioni. A proposito di sponsor tra cinque mesi scadranno i contratti con Dacia come main sponsor e per la denominazione dello stadio e sono in corso trattative per il rinnovo. Al termine della stagione 2021/22 saranno praticamente estinti i costi di ammortamento dei lavori di ristrutturazione pari a 34,7 milioni (cui si aggiungono 4,5 milioni per il diritto di superficie). Il club friulano infatti ha scelto prudenzialmente di spalmare questi costi non sui 99 anni (350mila all’anno), come pure avrebbe potuto fare, ma di adottare il criterio dell’ammortamento decrescente concentrato nei primi sette anni (a partire dalla stagione 2015/16).

I costi

A proposito di costi della produzione, l’Udinese ha affrontato nella stagione 2018/19 spese per 106 milioni, aumentate rispetto a quella precedente di quasi 20 milioni per via degli investimenti sul parco calciatori, per il mantenimento della rosa (ingaggi più ammortamenti) sono stati impegnati 64 milioni.