La Stampa: “Baselli, Verdi e ora il dubbio Ansaldi. Il conto alla rovescia del Toro è una corsa ad ostacoli”

La Stampa analizza il momento della prossima avversaria dell’Udinese

Baselli e Verdi out. Ansaldi in dubbio: come nuovo inizio non poteva andare peggio. Il Toro non vince in campionato da gennaio e arriverà alla sfida con gli emiliani con il peso di sei ko più l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan: responsabilità di Longo sono gli ultimi tre rovesci dove la squadra non ha dato quei segnali di riscossa tipici davanti ad un cambio in panchina. Già, la panchina. Longo ha incassato la piena fiducia del patron Urbano Cairo e del nuovo direttore sportivo Vagnati, ma la fiducia nel calcio è sempre ad intermittenza: per il giovane allenatore granata decisivi saranno i primi tre giorni della ripartenza, le due gare in casa con Parma (sabato) ed Udinese (il 23). Dopo i primi 180’ della corsa verso agosto verranno tirate le somme.