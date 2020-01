Messaggero Veneto: Dallo Stadium a San Siro: l’Udinese ha l’obbligo di mostrare un’altra faccia

L’apertura del Messaggero Vento sulla presentazione di Milan – Udinese.

Quattro gol e quattro giorni dopo, Luca Gotti ricreò l’Udinese. In definitiva si tratta di esorcizzare il Diavolo, quello del calcio, del gioco del calcio, quindi ci può permettere anche di fare il verso a messaggi ben più storici e importanti. Insomma, apparecchiamo la tavola – si gioca per la seconda domenica di fila all’ora di pranzo – e cerchiamo di divertirci augurandoci una partita all’altezza delle ultime uscite (tre vittorie di fila in campionato), ma senza cadere nel baratro della disperazione se le cose non dovessero andare per il verso giusto: in definitiva i bianconeri hanno 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Gli unici che devono prendersi davvero sul serio – questione di professionalità – sono i giocatori che devono necessariamente voltare pagina rispetto alla gara dello Stadium in Coppa Italia.Lo scenarioI bookmakers sono convinti che conta poco la classifica che vede l’Udinese a quota 24, a una sola lunghezza dal Milan. Non si tratta di una partita equilibrata per Bwin che quota la vittoria bianconera a 6 a fronte di un successo rossonero con un moltiplicatore di 1.55, lo stesso della Snai che, però, concede un mezzo punto in più nei pagamenti a chi scommetterà sull’Udinese. Per carità, i quotisti a volte “cannano”, certo è che, tra effetto Ibra e effetto Dybala (il vero castigatore della Zebretta in quel di Torino), le carte in tavola, in termini di fiducia, sono cambiate e per invertire la tendenza bisognerà davvero sfoderare una prestazione all’altezza. Perché – non nascondiamoci – Ibrahomovic non è soltanto un “effetto”, a 38 anni suonati, come ha già dimostrato con il Cagliari, può fare ancora la differenza.Le scelteAnche Gotti ripescherà le certezze dell’ultima giornata, tanto che l’undici base dovrebbe essere quello che ha steso il Sassuolo. Unico dubbio, a naso, quello in difesa, dovrebbe agire Becao assieme a Ekong e Nuytinck: l’alternativa è De Maio sul quale, in sede di mercato, si è fiondato il Genoa che vorrebbe riportarlo a casa per affidarlo a Davide Nicola che proprio lo scorso anno, di questi tempi, lo aveva inserito in organico qui a Udine, proveniente dal Bologna. (…)