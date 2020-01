Messaggero Veneto: Incontro rinviato tra Udinese e Inter De Paul, per adesso, resta bianconero

Apertura del Messaggero Veneto dedicata al mercato dell’Udinese con De Paul in primo piano.

Il calcio mercato è esempio ideale per spiegare il cosiddetto effetto domino, capace di far saltare pedine vicine ma anche distanti tra loro. L’attesa è breve, serve solo una spinta iniziale, quella che in questo caso la Juventus ha dato acquistando a sorpresa il promettente Dejan Kulusevski dal Parma, sottraendolo così all’Inter che adesso sta cercando di arrivare il prima possibile al cileno del Barcellona Vidal. Cosa c’entri tutto questo con l’Udinese è presto detto, perché di mezzo ci sta andando Rodrigo De Paul. L’incontro in programma a Milano tra i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio, con gli uomini delegati da Gino Pozzo e con l’agente del diez Augustin Jimenez è infatti saltato. Le parti dovevano vedersi tra il 28 e il 30 dicembre, poi avevano rinviato il summit a ieri, ma alla fine l’Inter ha chiesto e preso tempo, spiazzata dal colpo della Juve che le ha sottratto quel Kulusevski che da tempo era stato delineato come obiettivo sensibile, anche se per la prossima stagione. Ecco, appunto, l’ipotesi di un approdo a Milano a gennaio di De Paul era tutt’altro che campata in aria, e stando a qualche beninformato non è ancora da escludersi un colpo di scena entro fine mese, ma di fatto l’Inter adesso sta cercando di accontentare il suo tecnico Antonio Conte con un acquisto di spessore immediato e dalle caratteristiche diverse da quelle del 10 bianconero. Conte vorrebbe infatti un “guerriero” in mediana, là dove il fiato si è fatto corto tra infortuni (Sensi, Barella) e centrocampisti (Brozovic) che non hanno potuto beneficiare delle rotazioni, e quindi l’argentino dell’Udinese adesso non sarebbe la priorità. (…)