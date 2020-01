Messaggero Veneto: L’Udinese a Lecce ricomincia con uno scontro salvezza

Apertura del Messaggero Veneto con il punto sull’Udinese.

Fa già caldo là sotto. Un caldo terrificante, cara Udinese. Il Genoa vince, la classifica in coda si fa sempre più corta, il Sassuolo, trascinato verso il basso, si lamenta per una direzione arbitrale da “Oggi le comiche” e guarda alla prossima trasferta, proprio allo stadio Friuli, per riprendersi i punti lasciato ieri a Marassi. Inutile, il serafico Luca Gotti ha ancora una volta ragione: «Questo è uno scontro salvezza», ha raccontato per inquadrare la partita di questa sera a Lecce. Lo scenarioIl piano della squadra di Fabio Liverani, è semplice: vuole battere l’Udinese per agganciarla in classifica per alzare ancora di più la temperatura della seconda parte della classifica in vista dell’ultima giornata d’andata, un turno intrecciato dal destino. Non solo il Sassuolo in Friuli, ma anche Semplici nella sua Firenze con la Spal, il Brescia in casa Samp, il Genoa a rendere visita al Verona dell’ex Juric e il Lecce a Parma. Un programma esplosivo anche in prospettiva, immaginando lo striscione del traguardo di questa stagione, a maggio. Restando al presente è chiaro che l’Udinese deve muovere a tutti i costi la classifica, come si dice dalla notte dei tempi. In soldoni, almeno non deve perdere. Non esattamente un’impresa in Via del Mare, dove i giallorossi hanno raccolto appena quattro punti dall’inizio del campionato: nessuna squadra ha fatto peggio sul terreno amico. D’altro canto la Zebretta non è proprio il massimo della vita in trasferta, con quei quattro punti collezionati – che coincidenza numerica – tra il colpaccio con il Genoa e il pareggio di Verona. (…)