Messaggero Veneto: L’Udinese di Gotti all’assalto di quota 24

Apertura del Messaggero Veneto con il punto sull’Udinese.

Virata a quota 24 punti. L’obiettivo è lì in bella mostra, da scriversi col gesso sulla lavagnetta come al mercato. L’offerta è appetibile e soprattutto promette freschezza, perché dopo l’ennesimo cambio di allenatore entro l’andata (con l’attuale è la quarta stagione consecutiva) e la zona salvezza guardata in faccia da vicino, girare con 24 punti equivarrebbe girare alla boa del campionato con gli stessi punti raccolti nelle stagioni ’14-’15 e ’15-’16, vale a dire le ultime due in cui ci fu un solo allenatore alla guida nelle prime 19 giornate. Stramaccioni (’14-’15) partì benissimo e finì malino (12ª poszione), garantendosi la salvezza all’andata, mentre nella stagione successiva l’Udinese di Colantuono si sedette sugli allori dando segnali di scricchiolio all’ultima giornata di andata perdendo 2-1 a Carpi. Riuscì a girare ugualmente a quota 24 prima di una flessione pericolosa a cui si riuscì a porre rimedio con Gigi De Canio, concludendo poi a quota 39, vale a dire con soli 15 punti presi al ritorno. Ecco il pericolo, il tranello in cui spesso sono cascati i bianconeri, che negli ultimi anni al ritorno hanno conquistato meno dell’andata. L’ultima Udinese europea di Guidolin (’12-’13) girò a 27 e poi finì quinta a 66, con una cavalcata mai più eguagliata. L’ultima del “Guido” , l’anno successivo, infatti rischiò, girando a 20 e finendo a 44.Detto di Strama e Colantuono, eccoci alle ultime tre stagioni prima dell’attuale, e alla staffetta fatta dai tecnici che si sono succeduti. (…)