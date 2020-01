Messaggero Veneto: L’Udinese spera in un patto col Diavolo

L’apertura del Messaggero Veneto con la presentazione di Milan – Udinese e il punto sui bianconeri.

Kevin Lasagna ha segnato più gol a San Siro (4) che nell’intero girone d’andata di quest’anno (3). E allora l’Udinese, che domani a ora di pranzo scenderà in campo per rovinare la domenica al Milan di Ibrahimovic, si augura che il feeling tra il suo capitano e il Meazza non si interrompa proprio adesso.Lasagna, che da ragazzino faceva il tifo per l’Inter, da quando fa il calciatore professionista ha equamente diviso le sue reti a Milano tra nerazzurri e rossoneri. La prima volta contro l’Inter, coincise anche con la sua prima marcatura in serie A (indossava la maglia del Carpi): era il 24 gennaio, la squadra allenata dall’attuale ct dell’Italia Roberto Mancini era in vantaggio grazie a una rete di Palacio e gli emiliani erano rimasti in dieci per l’espulsione di Pasciuti. Il definitivo 1-1 arriverà in contropiede: palla filtrante, Juan Jesus in ritardo sul futuro bianconero abile a incrociare il sinistro per superare Handanovic. Gol indimenticabile per Kevin che poi si è ripetuto alla sua prima gara a San Siro con la maglia dell’Udinese ma contro il Milan: fu la rete del momentaneo 1-1 in una gara che vide protagonista Kalinic autore di una doppietta che resterà una delle poche note piacevoli della sua esperienza in rossonero.Sono risultate decisamente più pesanti e gratificanti le altre due perle milanesi di Lasagna. La prima è arrivata il 17 dicembre del 2017 e consentì all’Udinese di sbloccare il risultato al 14: Lasagna su un’azione dalla destra anticipò D’Ambrosio e mise fuori causa Handanovic. Neanche un giro di lancette dopo arrivò il pareggio di Icardi, nella ripresa l’Udinese effettuò l’allungo decisivo con le reti su rigore di De Paul e in contropiede di Barak. Quella fu la terza delle cinque vittorie consecutive della gestione Oddo che permisero all’Udinese di chiudere il girone d’andata a quota 27. (…)