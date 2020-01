Messaggero Veneto: Pozzo lavora per le due fasce

Apertura del Messaggero Veneto con il mercato dell’Udinese:

E senza ombra di dubbio il “buco” presente fin dallo scorso agosto è sulla fascia sinistra, dove il buon Ken Sema è solo e l’unica alternativa è sistemare Jens Stryger Larsen spostandolo di corsia per una posizioneche conosce bene visto che è là che gioca con la nazionale danese. Ma obiettivamente qui, in serie A, è sulla destra che rende di più.Così fin dalla gestione Igor Tudor l’ipotesi di un ritorno di Marvin Zeegelaar dal Watford (dove non vede il campo) è stata presa in considerazione e tutt’ora restiste, anche se Gino Pozzo, dopo il comportamento dell’olandese che in un primo momento, durante l’estate, aveva rifiutato un rientro in Friuli, preferisce sondare il terreno anche altrove. Le voci su Federico Barba, 26enne di scuola Roma ora di proprietà del Chievo (ma in prestito al Valladolid), si sono rivelate tuttavia una falsa pista. Diverso l’identikit del mancino che l’Udinese vorrebbe avere in squadra per non correre rischi nel caso di un forfait di Sema, così nelle ultime ore l’ipotesi di un ritorno in Italia del brasiliano Dodò si è fatta concreta. Classe ’92, ex Roma e Inter, comunitario in virtù di un passaporto portoghese in tasca, Dodò è ancora sotto contratto con la Sampdoria che, tuttavia, l’aveva prestato fino allo scorso 31 dicembre in Sudamerica al Cruzeiro. Ora per lui si è fatto avanti l’Internacional di Porto Alegre, costo dell’operazione, sostengono i media brasiliani, 300 mila euro per il prestito, e qui potrebbe inserirsi Pozzo offrendo al mancino un altro contratto in Italia.Ma non si tratta dell’unico movimento sulle fasce. Il club bianconero valuta con attenzione anche il trottolino argentino (167 centimetri di altezza) Fabricio Bustos, 23enne dell’Independiente, nazionale (ha esordito nell’amichevole con gli azzurri del 2018) che piace da queste parti anche alla Samp.