Messaggero Veneto: Pussetto saluta, giocherà nel Watford

apertura del messaggero Veneto sul mercato dell’Udinese:

Addio Nacho Pussetto. O forse è soltanto un arrivederci? Dopo aver pescato dal Watford la scorsa estate Ken Sema e Stefano Okaka, l’Udinese sgancia al club inglese guidato da Gino Pozzo il suo numero 23, secondo le voci che rimbalzano da oltre la Manica, a titolo definitivo, in cambio di 15 milioni di sterline (circa 17,5 in euro), una plusvalenza mica da ridere, considerando che era stato pagato circa 6 milioni nel 2018. Se questa formula sarà confermata nel momento dell’ufficializzazione- dell’affare, allora sarà difficile rivedere Pussetto in Friuli, anche se il web ha sottolineato in lungo e in largo in queste ore, a beneficio dei distratti, che l’Udinese è un sister club del Watford.Il motivo dell’uscita è semplice. Finito nel dimenticatoio con Igor Tudor in panchina, Nacho non è riuscito a guadagnare terreno neppure con Luca Gotti che per coinvolgerlo di più nelle ultime uscite, a Lecce e con il Sassuolo, aveva cambiato modulo nella ripresa, passando dal tradizionale 3-5-2 al 4-3-3 con l’inserimento dell’argentino dalla panchina. Evidentemente troppo poco per Pussetto che cercherà fortuna nel calcio della Premier e che per quello italiano è sembrato troppo poco attaccante per recitare da seconda punta. Qui è più che altro un attaccante esterno da tridente. Ma l’Udinese ha un altro attaccante in esubero, Lukasz Teodorczyk, seguito dal Besiktas che tuttavia lo vorrebbe praticamente gratis, in prestito. Insomma, non è una proposta che l’Udinese gradirebbe molto: nei piani della dirigenza bianconera la partenza del polacco a titolo temporaneo dovrebbe essere vincolata a un possibile riscatto “a obiettivo”. Reti, presenze o risultati.Quello di Teodorczyk non è l’unico giocatore sulla carta in uscita. In difesa c’è un Nicholas Opoku che ha perso posizioni nella gerarchia di Gotti, è giovane e deve giocare, al pari di Francisco Sierralta finito ad Empoli. Si dice che interessi ai francesi dell’Amiens, squadra che lotta per non retrocedere in Ligue 1(…)