Messaggero Veneto: Sorpassato Tudor Gotti viaggia a ritmo salvezza

Undici punti in otto partite e non teniamo conto di quella vinta con il Torino quando Igor Tudor era squalificato. Luca Gotti, grazie alle due vittorie di fila consecutive con Cagliari e Lecce ha sorpassato il suo predecessore a livello di media punti e ha fatto decisamente cambiare marcia all’Udinese sul finire del girone d’andata. con igorL’avventura di Tudor sulla panchina dell’Udinese è stata rovinata dalle ultime due partite con Atalanta e Roma. Sembra passata una vita, eppure i bianconeri erano arrivati a Bergamo con dieci punti conquistati in otto gare e soprattutto con solamente sei reti subite che ne avevano fatto la miglior difesa del campionato fino a quel momento. In 90′ ne presero più che nei precedenti 720′. Non solo: quattro giorni dopo la sconfitta fu forse ancora più grave: 4-0 in casa contro la Roma che giocò in dieci per un’ora e che segnò tre reti in inferiorità numerica.L’Udinese di Tudor, esclude le ultime due gare, subiva poco ma faceva tanta fatica a segnare. Appena cinque i palloni messi nella porta avversaria. Nel pesare questi numeri bisogna tenere presente che Tudor ha giocato sei partite in casa e solo quattro in trasferta. Solamente da Verona Lasagna e compagni erano tornati a casa con qualcosa in saccoccia e solo grazie a un paio di prodigi di Juan Musso. Ma anche il rendimento casalingo non aveva soddisfatto: per restare lontani dalla zona calda non dovevano perdere le partite sotto l’arco dei Rizzi con Parma e Brescia squadre che nel corso della stagione si sono rivelate tutt’altro che superiori ai friulani come conferma la classifica.con lucaUndici punti in otto gare (media 1,3) è il ruolino di marcia del tecnico veneto. Un ritmo da salvezza più che serena: la proiezione, infatti, porterebbe i bianconeri a chiudere la stagione a 48 punti, quota che i bianconeri non hanno mai raggiunto dal 2013: il miglior bilancio è stato quello di Delneri (45), una tacca sotto Stramaccioni (44). (…)