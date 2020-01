Messaggero Veneto: Udinese a Parma per rialzarsi subito dopo l’amaro sorpasso di San Siro

L’apertura del Messaggero Veneto sulla gara che attende l’Udinese al Tardini.

È più difficile scacciare lo spettro di San Siro o fermare un Parma pronto a salire sulla giostra per l’Europa? La domanda serpeggia in modo insistente tra chi ha l’Udinese nel cuore. Un’Udinese che pare in netta crescita sotto le cure di Luca Gotti, ma che deve ancora fare il passo decisivo verso quella identità tattica che potrebbe garantirle un girone di ritorno per lo meno tranquillo e forse anche divertente, come non succede da anni da queste parti.Lo scenarioA livello di classifica i bianconeri non stanno male. Ieri hanno saputo che resteranno comunque a +9 sulla zona retrocessione, ma prendere altro ossigeno in vista dell’impegno casalingo con l’Inter, una delle squadre impegnate nella volata scudetto, e in vista degli scontri chiave con Brescia, Verona, Bologna e Fiorentina, sarebbe un vero upgrade per i bianconeri in termini di personalità e credibilità. Come sottolineato in apertura, tuttavia, i fantasmi portati a casa dall’ultima trasferta, quella contro il Milan, conclusasi sul filo di lana con il sorpasso dei rossoneri proprio sul filo di lana, al 93′, dopo una gara giocata ad armi pari, potrebbero incidere sulla prestazione al Tardini, dove negli anni l’Udinese ha collezionato risposte spesso in controtendenza: buone quando c’erano poche speranze, disastrose quando c’era la possibilità di fare un salto in alto, o di proseguire una striscia positiva. Il ricordo va, per esempio, al flop contro il Parma già fallito, quando qui c’era Stramaccioni e Gotti era il vice di Donadoni, dall’altra parte. Tutta un’altra storia? Speriamo. Di sicuro i ducali oggi si presenteranno sul campo senza due pezzi da novanta come Inglese e Gervinho.