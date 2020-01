Messaggero Veneto: Udinese, c’è lo Zoncolan-Juve da scalare

L’apertura del Messaggero veneto sulla gara che attende l’Udinese contro la Juve.

C’è uno Zoncolan da scalare questa sera per l’Udinese del grimpeur Luca Gotti e si chiama Juventus. In palio, nella gara secca che si giocherà all’Allianz Stadium di Totino (diretta dalle 20.45 su Rai1), ci sono i quarti di finale di Coppa Italia, competizione nella quale gli allenatori della serie A fino alle semifinali schierano le seconde linee. Ebbene se c’è una squadra in cui le riserve, o presunte tali, sono quasi sullo stesso livello dei titolari questa è la Juventus. L’Udinese, che ieri sera ha raggiunto il capoluogo piemontese dopo aver sostenuto la rifinitura al Bruseschi, è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultimo passo falso risale proprio alla sfida di campionato con la Juventus: era il 15 dicembre e una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Bonucci chiusero la pratica nei primi 45′. Ecco, il primo obiettivo dei friulani sarà quello di tenere in vita la partita e quindi la qualificazione anche nel secondo tempo. Nessuno pretende il passaggio del turno, onorare la maglia, però, sì. E non è un caso che domenica, nel post-partita col Sassuolo, mister Gotti abbia sottolineato come sia molto curioso di vedere all’opera i suoi contro la prima della classe per verificare la crescita effettiva del suo gruppo.Gotti ha esplicitamente parlato di giocatori sinora meno impiegati. Questo significa che, come in occasione del 4-0 con il Bologna, l’allenatore veneto offrirà una occasione a quelle che possiamo definire seconde linee un po’ in tutti i reparti. Tra gli osservati speciali ci sono sicuramente Barak, che contro i rossoblù sbloccò il risultato, e Nestorovski, in ombra a Lecce e che con la cessione di Pussetto al Watford ha un concorrente in meno con cui sgomitare là davanti.Il ceco, reduce da un anno di inattività, deve cominciare a dare segnali di ripresa una volta per tutte. (…)