MV: “Anche Destro nella lista dell’Udinese”

L’analisi di mercato nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Al Genoa non hanno ancora le idee chiare sul futuro dell’attaccante ex Bologna (dove è stato allenato anche da Luca Gotti) che ha chiuso la stagione in rossoblù. Molto dipenderà dal futuro allenatore che dovrebbe essere quel Vincenzo Italiano che stasera si giocherà la serie A con lo Spezia (contro il Frosinone), Spezia che ha intenzione di chiedere un pacco di soldi per liberare il suo tecnico (si parla di tre milioni, probabilmente sotto forma di giocatori). Destro, 29 anni, un contratto ormai chiuso con il Bologna, potrebbe anche restare al Genoa, di sicuro il suo nome è anche sul taccuino dell’Udinese alle prese con una sorta di casting per inserire un altro attaccante in rosa”.