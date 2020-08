MV: “Assieme a Molina in arrivo l’olandese Ouwejan dall’Az”

L’analisi di mercato dell’edizione odierna del Messaggero Veneto

“L’Udinese si muove sulle fasce. Il club bianconero ha agganciato il mancino olandese Thomas Ouwejan, 23 anni, sotto contratto con l’Az, con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a prezzo prestabilito, secondo quanto ha raccolto “Azfanpage.nl”. Sulla destra Nahuel Molina è stato bloccato, ma occuperebbe in caso di ingaggio a uno dei due slot annuali riservati agli extracomunitari e quindi nel caso di complicazioni potrebbe finire di sponda al Watford. Potrebbe “crescere” allora la riserva Hidde ter Avest.

Ieri fonti salentine riferivano di una prima offerta bianconera per Jacopo Petriccione, mentre in Turchia riferiscono di contati sempre più pressanti per Dorukhan Tokoz, in uscita dal Besiktas. Sul fronte offensivo, invece, persiste l’interesse con tanto di sondaggio per Davide Diaw del Cittadella, anche perché Lukasz Teodorczyk sembra a un passo dal Crotone”.