MV: “Barak va al Verona l’Udinese incassa altri 10 milioni e ora tocca a De Paul”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Dieci milioni di euro tondi tondi, ecco la cifra che ha messo d’accordo Udinese e Verona per la cessione di Antonin Barak in riva all’Adige, un colpo “last minute” imbastito ieri in tempo zero dal ds gialloblù Tony D’Amico. Il mancino ceco non ne ha voluto davvero saperne di riprendere il feeling con l’Udinese una volta rientrato dal prestito secco di Lecce. Luca Gotti e la società hanno provato a trattenerlo in tutti i modi, trovando sempre un secco “no”, tra l’altro ben formalizzato anche dal rifiuto da parte dell’entourage del giocatore di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. Partito Fofana e con Barak a un passo dal Verona, adesso i riflettori passano tutti su Rodrigo De Paul, che ha strizzato l’occhio al Leeds. La trattativa resta calda nonostante i “rumors” di un big spagnola interessata che fanno seguito alla voce sulla Roma di due giorni fa”.