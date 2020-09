MV: “Basta il Venezia per fermare questa Udinese”

L’analisi del Messaggero Veneto del test che ha impegnato i bianconeri contro gli uomini di mister Zanetti

“La sconfitta con il Venezia vale la prima sconfitta stagionale in precampionato dopo i due successi con Vicenza e Legnago, ma soprattutto un cartello di lavori in corso grande come un cantiere. La metafora può servire a definire l’Udinese slegata, lenta e prevedibile vista ieri all’opera, una squadra che non ha saputo rendersi mai pericolosa, né tanto meno ha saputo imporre la sua superiore caratura a cospetto di un Venezia senza dubbio più brillante, quanto a gamba, ma anche più ordinato e corto tra i reparti. L’aggravante è che all’Udinese di ieri non sono bastate due intere squadre per venire a capo di una compagine di serie B, visto che Gotti ha scelto di schierare due diverse formazioni, una per tempo. L’Udinese della ripresa ha vissuto all’inizio su due fiammate di Mallè, esterno a sinistra, e sulla ricerca di una regia defilata da parte di Barak, provato interno destro, mentre Forestieri ha fatto la mezzala sinistra di inserimento, alla ricerca di accelerazioni e un paio di duetti non riusciti con un Okaka lontano dalla migliore condizione. Troppo poco almeno per pareggiare il conto, anzi nel finale il Venezia ha colpito la traversa con Capello a Nicolas battuto”.