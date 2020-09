MV: “Capitan Lasagna non si tocca: l’Udinese fa capire che non vuole perderlo”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto

“L’Udinese non vuole perdere l’attaccante che, dopo aver ritrovato la mira, nella fase finale della scorsa stagione, ha contribuito in modo tangibile alla salvezza della squadra: Kevin Lasagna. Il nome dell’azzurro ha ripreso a circolare in modo vorticoso da quando ha fatto capire al club bianconero che, in caso di offerta, non disdegnerebbe una nuova avventura, soprattutto in serie A, dove potrebbe restare meglio nel radar del ct Roberto Mancini per cercare di coronare il sogno di una convocazione per gli Europei del prossimo giugno. Il procuratore Massimo Briaschi, fedele all’incarico tende l’orecchio, ma ribadisce (l’ultima volta riferendosi all’interesse del Napoli) che per parlare di Lasagna bisogna essenzialmente bussare alla porta di Pozzo. Così, dopo le chiacchierate “mezze avances” di Roma e Atalanta, regna il silenzio. Resiste solo la voce, sempre più flebile, di uno scambio con gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe offrire una contropartita tecnica come il centravanti di stazza Andrea Petagna, rilevato a gennaio dalla Spal e appena aggregato alla rosa di Rino Gattuso. Troppo simile a Stefano Okaka”.