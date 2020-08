MV: Causio “Attenzione, Pereyra non è come Rodrigo adesso è diventato più un trequartista”

Le parole di Franco Causio commenta sulle pagine del Messaggero Veneto il probabile arrivo di Pereyra:

«Devo fare ammenda su De Paul, perché all’inizio avevo più di qualche dubbio su di lui, poi invece mi ha convinto al punto tale da averne apprezzato anche la personalità in veste di trascinatore. A giochi fatti è fin quasi banale affermare che sia stato fondamentale per la salvezza dell’Udinese essendone stato il fulcro». Comincia con questa sincera confessione Franco Causio, solitamente molto moderato quando si tratta di giudicare i giocatori. «Se andiamo a guardare il suo salto di qualità, soprattutto mentale, lo ha fatto cominciando a giocare in Nazionale con Messi e altri big. È lì che si è via via completato, giocando con i più forti. Questo significa che De Paul è pronto per crescere giocando con i migliori». L’Udinese sta già pensando a come sostituirlo e tra le opzioni c’è anche quella di Pereyra.«Attenzione perché Pereyra, per come l’ho visto giocare in Inghilterra, non è la mezzala che ci ricordiamo. Lui adesso è più un trequartista e pure un po’ anarchico, uno che va e può andare dove vuole dalla metà campo in su, ma soprattutto bisogna vedere con quale motivazione ritornerebbe».