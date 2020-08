MV: “Cercansi gol italiani ecco Lapadula e Donnarumma”

Il Messaggero Veneto analizza il mercato bianconero:

“L’Udinese va a caccia di gol italiani da aggiungere a quelli di Kevin Lasagna (mal di pancia permettendo) e Stefano Okaka. Il tesoretto che il club friulano ha messo assieme per arrivare a una punta è di sette milioni, non uno di più. Il nome più caldo è quello di Ernesto Torregrossa, classe ’92, un passato nella Primavera bianconera, molto stimato da Andrea Carnevale, viene al momento valutato 10 milioni dal presidente del Brescia Cellino. Torregrossa ha composta con Alfredo Donnarumma, 29 anni, la coppia d’attacco del Brescia che un anno fa approdava nella massima categoria. Anche il prezzo del suo cartellino galleggia tra i 7 e i 10 milioni. Il terzo nome sul taccuino dell’Udinese è quello di Gianluca Lapadula. Si parlava di un suo possibile approdo a Udine già qualche anno fa: poi il giocatore finì al Milan e complice l’ingaggio il suo arrivo a Udine risultò impossibile. Scivolando al reparto difensivo non trova conferme, almeno per il momento, l’ipotesi di un ritorno in Friuli di Medhi Benatia. Come chioccia in difesa c’è già Prodl che peraltro a Udine ha fatto per ora lo spettatore”.