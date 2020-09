MV: “De Paul, doppia pista inglese dopo il Leeds ecco il Leicester”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“La Premier League sembra essere sempre più interessata alle prestazioni di Rodrigo De Paul che tuttavia ha un prezzo piuttosto alto anche per i club inglesi, 40 milioni. Non pochi se si pensa che l’olandese Donny Van de Beek è passato dall’Ajax al Manchester United per 45 milioni. Gino Pozzo, tuttavia, è convinto che un titolare dell’Argentina non possa costare di meno e per questo ha respinto il primo assalto del Leeds del presidente Andrea Radrizzani, neopromosso e intento a consegnare al “guru” Marcelo Bielsa una squadra competitiva. Servirebbe però un rilancio del Leeds che finora non c’è stato (i media argentini hanno parlato di 28 milioni di euro sul piatto, quelli inglesi 31 in sterline, comunque pochi) e in questo passaggio a vuoto si è inserito il Leicester City. Secondo le ultime voci che rimbalzano dall’Inghilterra, il Leicester sta per formulare un’offerta molto vicina alla richieste di Pozzo. A quel punto tutto sarebbe nelle mani di De Paul che considera conclusa la sua avventura in Friuli, ma ha sempre detto di voler giocare la Champions”.