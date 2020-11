MV: “De Paul ora pensa a un nuovo agente: interessati i big Raiola e Pastorello”

Il futuro del diez nell’edizione di oggi 4 novembre del Messaggero Veneto:

“Va di fretta Rodrigo De Paul, e non solo per l’avvio di campionato cominciato alla grande, da trascinatore e leader di un’Udinese ancora tutta da scoprire e soprattutto ancora tutta da salvare. Il diez bianconero sta andando di fretta anche con i suoi due procuratori Agustin Jimenez e Leandro Pereiro, dai quali Don Rodrigo starebbe per affrancarsi per un clamoroso cambio di scuderia. La notizia, ovviamente, è arrivata a Mino Raiola e alla “P&P Sport Management” di Federico e Andrea Pastorello che si sarebbero già fatti avanti per farsi carico della procura di un giocatore con un futuro importante tutto da scrivere. De Paul avrebbe già voluto lasciare l’Udinese per andare a giocare la Champions, ma alla fine è rimasto. Resta quel contratto a scadenza 2024 da rivedere in termini di ingaggio e un futuro che potrebbe essere in un top club mettendosi nelle mani di due big come Raiola o Pastorello”.