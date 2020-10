MV: “Gol sbagliati e un regalo: l’Udinese perde ancora”

L’analisi della sconfitta al Friuli con la Roma nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Punita dalla Roma. Punita dagli errori, quelli ricorrenti in attacco (ancora zero i gol realizzati) e quello in difesa di Becao. Peccato, perché con il Tucu mezzala sinistra a fare da contraltare a Don Rodrigo il centrocampo ha dimostrato di avere qualità, soprattutto nelle ripartenze, quando l’Udinese riesce a scatenare il proprio motore. Dentro c’è quella vocina che ripete: se lo prendi (il gol), poi farlo sarà come scalare una montagna. Nel calcio succede così, le dinamiche mentali incidono sulle qualità tecniche. E così l’insicurezza gioca un brutto scherzo all’Udinese: Becao ci lascia convincere da un disimpegno con un passaggio orizzontale, sul quale si avventa il solito Pedrito che con un destro a rientrare bacia il palo alla sinistra di Musso e sblocca il risultato. Che frittata. Il gol resta uno sconosciuto anche alla termine della terza partita, alla faccia delle 9 conclusioni di ieri, 4 nello specchio. Il campionato dell’Udinese è già in salita: ora bisognerà chiudere il mercato, magari inserendo qualcosa in attacco, un Pussetto per esempio che potrebbe permettere a Gotti di variare il tema tattico, poi sfruttare la pausa per recuperare più infortunati possibile e la sicurezza persa sotto porta”.