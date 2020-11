MV: “Gotti per altre 24 ore col fiato sospeso poi saprà se avrà Pereyra contro il Genoa”

L’analisi in casa bianconera nell’edizione di oggi 17 novembre:

“Entro domani sera Luca Gotti saprà se domenica potrà schierare Roberto Maxi Pereyra contro il Genoa. Il ritardo sul rientro dell’argentino, annunciato un primo momento entro il fine settimana, è diventato un fattore di cui anche Gotti avrebbe fatto volentieri a meno, sperando nel frattempo che l’altro nazionale argentino De Paul non rientri acciaccato e che Walace si aggreghi al gruppo come previsto dallo staff medico. Resta il dilemma su quella lesione che Pereyra si è procurato a dire degli argentini col suo club e quindi nell’ultima partita giocata a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, quando tuttavia Pereyra restò in campo fino al triplice fischio, senza comunicare allo staff medico il problema muscolare alla gamba sinistra. Non era nulla di grave? Oppure la voglia di ritornare in nazionale dopo un anno, in cerca della ventesima presenza, ha fatto stringere i denti al “Tucu”? Di certo una volta in patria ha provato ad allenarsi e non ha forzato, visto che ha gettato subito la spugna”.