MV: “Il mercato non deve preoccupare c’è tempo per fare le scelte giuste e allestire una squadra competitiva”

Le parole del Dg Collavino riportate dal Messaggero Veneto

“C’era anche il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino alla presentazione della nuova prima maglia dell’Udinese, da lui stessa definita «emozionante» ripensando ai tempi di Zico. Dell’Udinese che verrà Collavino non si è detto preoccupato: «Il calciomercato ufficialmente comincerà il primo settembre e quello che stiamo vivendo oggi è quello che negli anni passati si sarebbe visto verso la fine giugno. In questo momento c’è dunque un’attività preliminare, visto che la fine del mercato sarà il 5 ottobre, con un mese davanti rispetto all’inizio effettivo del campionato e le tempistiche sono tali da consentirci di lavorare e di poter fare le scelte giuste per allestire una squadra competitiva in un campionato che è sempre più competitivo».

«Aggiungo che abbiamo una struttura fatta da osservatori, scout, analisti e c’è una direzione che cura tutte le parti del calciomercato che è in piena attività per porre in essere tutte quelle operazioni che servono per rafforzare la squadra. La volontà e di continuare a essere competitivi, e per la verità il lavoro che è stato fatto nell’ultimo anno è stato più che soddisfacente, guardando anche alla crescita tecnica che la squadra ha avuto nel corso del tempo e che potrà continuare a esserci anche grazie alla conferma di mister Gotti»”.