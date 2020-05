MV “Il Pordenone sta per ricominciare: da domani si aprono le porte dei campi del ‘De Marchi’”

“Il Pordenone sta per ricominciare: da domani si aprono le porte dei campi del ‘De Marchi’”, si legge sull’edizione odierna del Messaggero Veneto. Il Ds neroverde, Matteo Lovisa nell’intervista al quotidiano ne spiega i dettagli: “I nostri due custodi apriranno solo i tre campi da gioco del De Marchi. La struttura, pur sanificata, rimarrà chiusa, non potrà essere usato neppure il materiale tecnico. I giocatori arriveranno già cambiati e si faranno la doccia a casa. Durante la prima settimana intendiamo lavorare da martedì a venerdì, esclusivamente a secco: da lunedì prossimo vedremo il da farsi. In quanti si allenano? Non più di un calciatore per campo: da stabilire se ci saranno i preparatori atletici, mentre per quanto riguarda il mister e lo staff valuteremo, anche se la loro presenza, in questa fase, non risulta determinante”.