MV: “L’anno di Gotti: ritmo salvezza per l’Udinese”

L’analisi punti in casa bianconera nell’edizione di oggi 10 novembre del Messaggero Veneto:

“Sono 39 i punti fin qui ottenuti dall’Udinese nelle ultime 35 partite di campionato disputate col tecnico di Contarina in plancia di comando, numeri da distinguere rigorosamente in due tranche, con le 28 giornate della scorsa stagione a cui aggiungere le prime 7 di quella attuale. E siccome la matematica non è un’opinione, la fatidica quota 40 è lì, a un passo, specie nella proiezione delle 38 giornate di un intero campionato. Con Gotti l’Udinese viaggia dunque a un ritmo salvezza che somiglia a una tranquilla regata in mare aperto e calmo, con approdo sicuro. Nella ripresa post lockdown, Gotti ha traghettato l’Udinese fuori dall’occhio del ciclone con ben 17 punti colti in quelle 12 partite giocate al ritmo di una ogni tre giorni dal 23 giugno al 2 agosto, con una media di 1,42 punti a partita e con l’Udinese risultata alla fine ottava, in quella porzione così emblematica di classifica post lockdown, finendo di un punto davanti alla Lazio, solo tre punti dietro alla Juve e a quattro lunghezze dal Sassuolo. Insomma, l’Udinese di Gotti il meglio di sé lo ha dato nelle difficoltà”.